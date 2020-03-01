Єрмак у Мінську домовлявся про новий обмін із Козаком, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n134485-specpredstavnyk-zelenskogo-iermak-u-minsku-domovlyavsya-pro-novyy-obmin-iz-kozakom.html

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 1 березня у Мінську зустрівся із заступником керівника Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.

Про це сьогодні повідомила прес-служба Банкової. Крім Козака та Єрмака, у білоруській столиці зустрічалися «представники української та російської делегацій».

У порядку денному особистої зустрічі Єрмака і Козака були питання взаємного звільнення утримуваних осіб. Йдеться про форматі «всіх на всіх», як про це домовлялися лідери «нормандського саміту» у грудні 2019 року в Парижі.

За підсумками зустрічі із Козаком Єрмак заявив, що Київ готовий у березні провести наступний обмін. Про реакцію РФ на таку пропозицію наразі не повідомляється, утім, зазначається, що «учасники зустрічі наголосили на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих на минулому нормандському саміті».

Нагадаємо, що саме помічник президента Єрмак проводив переговори щодо вересневого і грудневого обмінів, а також готував Зеленського до зустрічі із Трампом та «нормандського саміту» на початку грудня 2019 року. У лютому цього року Єрмак очолив Офіс президента замість Андрія Богдана. Згодом Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО.