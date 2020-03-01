Ермак в Минске договаривался о новом обмене с Козаком, фото — "Радио Свобода"

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 1 марта в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Банковой. Кроме Козака и Ермака, в белорусской столице встречались «представители украинской и российской делегаций».

В повестке дня личной встречи Ермака и Козака были вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц. Речь идет о формате «всех на всех», как об этом договаривались лидеры «нормандского саммита» в декабре 2019 году в Париже.

По итогам встречи с Козаком Ермак заявил, что Киев готов в марте провести следующий обмен. О реакции РФ на такое предложение пока не сообщается, впрочем, отмечается, что «участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых на прошлом нормандском саммите».

Напомним, что именно помощник президента Ермак проводил переговоры относительно сентябрьского и декабрьского обменов, а также готовил Зеленского к встрече с Трампом и «нормандскому саммиту» в начале декабря 2019 года. В феврале этого года Ермак возглавил Офис президента вместо Андрея Богдана. Впоследствии Зеленский ввел Ермака в состав СНБО.