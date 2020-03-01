Выборы в Словакии: на выборах провалились друзья Путина, фото - EPA

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Партия «Направление — социал-демократия», представители которой в течение последних восьми лет возглавляли словацкое правительство, признала поражение на парламентских выборах. Победу в них одержала популистская партия «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНС).

Соответствующее заявление сделал 1 марта действующий премьер-министр и один из лидеров социал-демократов Петер Пеллегрини.

Победитель понятен. Приветствую ОЛНЛ и ее лидера Игоря Матовича, — передает его слова «Словацкое радио».

Социал-демократы, по словам Пеллегрини, перейдут в оппозицию, если не будут приглашены партией-победительницей к участию в новой правительственной коалиции. ОЛНЛ до сих пор отрицала эту возможность.

По итогам подсчета 100% бюллетеней «Обычные люди и независимые личности» набрали 25,03% голосов (53 мандата). Партия власти «Направление — социал-демократия» руководила государством с 2006 года (с непродолжительной перерывом в 2010−12 годах). Сейчас она получила получила второе место на выборах (18,29%, 38 мандатов).

С 3,16% голосов в новый парламент не прошла пророссийская Словацкая национальная партия (SNS), которая получила 8,6% на выборах 2016 года и была партнером в правительственной коалиции. Например, спикер парламента Андрей Данко из SNS выступает против политики ЕС в отношении РФ и контактирует со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Именно SNS заблокировала имплементацию обновленных стратегий безопасности и обороны Словакии летом 2018 года. В этом документе Россию называли агрессивной страной.

Третье место заняла еще одна популистская партия Sme rodina («Мы — семья»), которая получила 8,24% (17 мест). Четвертые — ультранационалисты L’SNS с 7,97% (17 мест). Эту партию, как и SNS, называют пророссийской.

Вне парламента остались обе венгерские партии, чего еще никогда не было в истории Словакии (венгерское меньшинство составляет около 10% населения страны).

Год назад, 31 марта 2019 года, президентом Словакии с большим преимуществом стала общественная активистка и адвокат с леволиберальными взглядами Зузана Чапутова. Ей граждане отдали 58,4% голосов.