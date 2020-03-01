Вибори в Словаччині: на виборах провалилися друзі Путіна, фото — EPA

https://racurs.ua/ua/n134484-slovaky-na-vyborah-vykynuly-z-parlamentu-druziv-putina.html

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Партія «Напрямок — соціал-демократія», представники якої протягом останніх восьми років очолювали словацький уряд, визнала поразку на парламентських виборах в республіці. Перемогу в них здобула популістська партія «Звичайні люди і незалежні особистості» (ОЛНС).

Відповідну заяву зробив 1 березня чинний прем'єр-міністр і один з лідерів соціал-демократів Петер Пеллегріні.

Переможець зрозумілий. Вітаю ОЛНЛ і її лідера Ігоря Матовича, — передає його слова «Словацьке радіо».

Соціал-демократи, за словами Пеллегріні, перейдуть в опозицію, якщо не будуть запрошені партією-переможницею до участі в новій урядовій коаліції. ОЛНЛ досі заперечувала цю можливість.

За підсумком підрахунку 100% бюлетенів «Звичайні люди та незалежні особи» набрали 25,03% голосів (53 мандати). Партія влади «Напрямок — соціал-демократія» керувала державою з 2006 року (із нетривалою перервою в 2010−12 роках). Нині вона отримала отримала друге місце на виборах (18,29%, 38 мандатів).

Із 3,16% голосів у новий парламент не пройшла проросійська Словацька національна партія (SNS), яка отримала 8,6% на виборах 2016 року і була партнером в урядовій коаліції. Наприклад, спікер парламенту Андрей Данко із SNS виступає проти політики ЄС щодо РФ та контактує зі спікером Держдуми Вячеславом Володіним. Саме SNS заблокувала імплементацію оновлених стратегій безпеки та оборони Словаччини влітку 2018 року. У цьому документі Росію називали агресивною країною.

Третє місце обійняла ще одна популістська партія Sme rodina («Ми — родина»), яка отримала 8,24% (17 місць). Четверті — ультранаціоналісти L’SNS із 7,97% (теж 17 місць). Цю партію, як і SNS, називають проросійською.

Поза парламентом лишилися обидві угорські партії, чого ще ніколи не було в історії Словаччини (угорська меншина складає близько 10% населення країни).

Рік тому, 31 березня 2019 року, президентом Словаччини з великою перевагою стала громадська активістка і адвокат з ліволіберальними поглядами Зузана Чапутова. За неї громадяни віддали 58,4% голосів.