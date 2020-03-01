Коронавирус: Пекин возмутился из-за заявления губернатора Венето о "китайцах, которые едят мышей", скриншот онлайн-карты

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В Италии разгорелся скандал вокруг заявлений губернатора Венето. Выступая в эфире телевидения, руководитель этого региона страны Лука Дзайя обвинил китайцев в плохих стандартах гигиены и сказал, что им надо в этом равняться на итальянцев.

Знаете ли вы, почему у нас 116 положительных результатов, из которых в 63 случаях нет симптомов, а в больницах только 28 человек? Благодаря гигиене наших людей, венецианцев и итальянских граждан, благодаря таким привычкам, как принимать душ, мыться, часто мыть руки, — заявил Дзайя в эфире Antenna 3 Nord Est.

Он считает, что всплеск эпидемии нового коронавируса в Китае произошел, поскольку «мы видели, как они едят живых мышей или подобные вещи».

На такие заявления мгновенно отреагировало посольство Китая в Риме.

В такой критический момент, когда Китай и Италия вместе борются с эпидемией, итальянский политик оговаривает китайский народ. Это беспричинная атака, которая поражает нас, — заявили в посольстве.

Число инфицированных коронавирусом в Италии с начала локального возгорания превысило тысячу человек, 29 из которых умерли.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)