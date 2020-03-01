Хроника коронавируса: число погибших в Китае приближается к 3 тыс., штат Вашингтон вводит чрезвычайное положение, фото — EPA

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Число жертв нового коронавируса в Китае составляет 2 тыс. 870 человек, выздоровели 41,8 тыс., а количество заразившихся превышает 79,8 тыс.

Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР. За сутки вирус унес жизни еще 35 человек.

Тревожные новости поступают из Японии и Южной Кореи. В Стране восходящего солнца погиб 12-й пациент. Пенсионер умер от коронавируса в префектуре Хоккайдо, сообщает в Твиттер ресурс BNO. Именно на этом северном острове фиксируются самые высокие темпы распространения инфекции, в больницах находятся 66 человек.

Общее количество инфицированных в Японии составляет 947 человек, из них 705 случаев заражения произошли на борту круизного судна Diamond Princess.

В Южной Корее по состоянию на утро 1 марта заболели 3 тыс. 526 человек, за сутки зафиксировали 376 новых случаев заболевания.

Власть западноамериканского штата Вашингтон ввела режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, поскольку вчера в штате умер первый человек.

Такое решение позволит штату получить необходимые ресурсы от федерального правительства. Вашингтон — первый из американских штатов, в котором власть прибегла к такому шагу. Смертельный случай зафиксировали в медицинском учреждении для престарелых в городе Киркленд. Здесь заразились два человека. Специалисты обследуют не менее 50 пациентов и сотрудников учреждения. У них также обнаружили симптомы, которые могут быть характерны для заражения вирусом.

Сегодня ночью Автралия сообщила о первой смерти от коронавируса. Погиб бывший пассажир Diamond Princess.

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в нескольких европейских странах. В Люксембурге пациент вернулся из поездки в Италию с пересадкой в ​​бельгийском аэропорту Брюссель-Шарлеруа. 40-летний мужчина находится в одиночной палате люксембургского госпиталя, а его семья на карантине.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавируса на территории страны. Пациенту 29 лет, он прилетел со своей женой из Ирана 28 февраля. Инфицированный сам пришел в госпиталь и сдал тест на наличие вируса, который показал положительный результат.

Первый случай заражения обнаружили и в Ирландии. В Минздраве не исключают, что это стало следствием недавнего посещения пациентом северной части Италии.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)