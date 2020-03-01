Хроніка коронавірусу: кількість загиблих у Китаї наближається до 3 тис., штат Вашингтон запроваджує надзвичайний стан, фото — EPA

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Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї становить 2 тис. 870 чоловік, одужали 41,8 тис., а кількість тих, хто заразився перевищує 79,8 тис.

Про це повідомив у неділю Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров’я КНР. За добу вірус забрав життя у ще 35 людей.

Тривожні новини надходять із Японії та південної Кореї. У Країні сонця, що сходить загинув 12-й пацієнт. Літня людина померла від коронавірусу в префектурі Хоккайдо, повідомляє у Твіттер ресурс BNO. Саме на цьому північному острові фіксуються найвищі темпи поширення інфекції, в лікарнях перебувають 66 осіб.

Загальна кількість інфікованих в Японії становить 947 осіб, з них 705 випадків зараження сталися на борту круїзного судна Diamond Princess.

У Південній Кореї станом на ранок 1 березня захворіли 3 тис. 526 осіб, за добу зафіксували 376 нових випадків захворювання.

Влада західноамериканського штату Вашингтон запровадила режим надзвичайної ситуації через коронавірус, оскільки вчора у штаті померла перша людина.

Таке рішення дозволить штату отримати необхідні ресурси від федерального уряду. Вашингтон — перший з американських штатів, у якому влада вдалася до такого кроку. Випадок смерті зафіксували у медичному закладі для людей похилого віку в місті Кіркленд. Тут заразилися двоє людей. Фахівці обстежують не менше 50 пацієнтів і співробітників установи. У них також виявили симптоми, які можуть бути характерні для зараження вірусом.

Сьогодні вночі Автралія повідомила про першу смерт від коронавірусу. Загинув колишній пасажир Diamond Princess.

Перші випадки зараження коронавірусом зареєстровані в декількох європейських країнах. У Люксембурзі пацієнт повернувся з поїздки в Італію з пересадкою в бельгійському аеропорту Брюссель-Шарлеруа. 40-річний чоловік перебуває в одиночній палаті люксембурзького госпіталю, а його сім’я на карантині.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив у неділю про перший випадок зараження новим коронавірусом на території країни. Пацієнту 29 років, він прилетів зі своєю дружиною з Ірану 28 лютого. Інфікований сам прийшов в госпіталь і здав тест на наявність вірусу, який показав позитивний результат.

Перший випадок зараження виявили і в Ірландії. У МОЗ не виключають, що це стало наслідком недавнього відвідування пацієнтом північної частини Італії.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)