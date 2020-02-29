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Коронавірус. Фото: Фокус

Коронавірус: в США зафіксовано першу смерть від COVID-19

29 лют 2020, 22:16
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У США зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Представники охорони здоров’я штату Вашингтон і округу Кінг заявили, що зафіксовано кілька нових фактів зараження коронавірусом, а також повідомили про один летальний випадок.

У повідомленні не вказується кількість нових випадків зараження, а також немає ніякої інформації про померлу людину. Відомо, що смерть від коронавірусу зафіксована в передмісті Сіетла, пише Associated Press.

Емі Рейнольдс із департаменту охорони здоров’я штату Вашингтон в короткому телефонному інтерв’ю сказала журналістам, що у штаті спостерігається розвиток надзвичайної ситуації.

Представники органів охорони здоров’я в штатах Каліфорнія, Орегон і Вашингтон стурбовані поширенням нового коронавірусу уздовж західного узбережжя.

Було підтверджено три випадки, коли пацієнти були інфіковані невідомими способами. Вони не відвідували район, де стався спалах коронавірусу, а також не спілкувалися ні з ким із відомих інфікованих.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).


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