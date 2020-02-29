Коронавирус. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n134473-koronavirus-v-ssha-zafiksirovana-pervaya-smert-ot-covid-19.html

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В США зафиксирована первая смерть от коронавируса. Представители здравоохранения штата Вашингтон и округа Кинг заявили, что зафиксировано несколько новых фактов заражения коронавирусом, а также сообщили об одном летальном исходе.

В сообщении не указывается количество новых случаев заражения, а также нет никакой информации об умершем человеке. Известно, что смерть от коронавируса зафиксирована в предместье Сиэтла, пишет Associated Press.

Эми Рейнольдс из департамента здравоохранения штата Вашингтон в коротком телефонном интервью сказала журналистам, что в штате наблюдается развивающаяся чрезвычайная ситуация.

Представители органов здравоохранения в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон обеспокоены распространением нового коронавируса вдоль Западного побережья.

Было подтверждено три случая, когда пациенты были инфицированы неизвестными способами. Они не посещали район, где произошла вспышка коронавируса, а также не общались ни с кем из известных инфицированных.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).