В США заговорили о рисках распространения коронавируса по всей стране

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Коронавирус из Китая может охватить все штаты США. Распространение смертельной коронавирусной инфекции Covid-19 по территории Америки неизбежно.

Такое мнение высказала директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Нэнси Мессонье, пишет The Hill.

Вопрос не в том, случится ли это. Вопрос в том, когда это случится и сколько людей в этой стране заразятся серьезным заболеванием, — подчеркнула чиновница.

Она также добавила, что сдерживать китайский коронавирус на границах Соединенных Штатов становится все тяжелее, поскольку все больше стран в мире сталкиваются с распространением нового вируса среди населения. Это повысило уровень обеспокоенности американских служб здравоохранения.

Отметим, что на данный момент известно о 53 случаях заболевания коронавирусом в семи американских штатах.

В то же время во всем мире число инфицированных коронавирусом превысило 80 тыс. человек, более 2,7 тыс. заболевших умерли.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ считают, что мир не готов к эпидемии нового коронавируса. Это касается прежде всего стран, которые не имеют такой эффективной системы эпидемиологического надзора, как в Китае.