В США заговорили о рисках распространения коронавируса по всей стране

https://racurs.ua/ua/n134296-v-ssha-zagovoryly-o-ryskah-rasprostranenyya-koronavyrusa-po-vsey-strane.html

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Коронавірус із Китаю може охопити всі штати США. Поширення смертельної коронавірусної інфекції Covid-19 територією Америки неминуче.

Таку думку висловила директор Національного центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) США Ненсі Мессоньє, пише The Hill.

Питання не в тому, чи трапиться це. Питання в тому, коли це трапиться і скільки людей у цій країні матимуть серйозне захворювання, — наголосила чиновниця.

Вона також додала, що стримувати китайський коронавірус на кордонах Сполучених Штатів стає все важче, оскільки все більше країн у світі стикаються з поширенням нового вірусу серед населення. Це підвищило рівень стурбованості американських служб охорони здоров’я.

Зазначимо, що наразі відомо про 53 випадки захворювання на коронавірус у семи американських штатах.

Водночас у всьому світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 80 тис. осіб, понад 2,7 тис. хворих померли.

Нагадаємо, в ВООЗ вважають, що світ не готовий до епідемії нового коронавірусу. Це стосується перш за все країн, які не мають такої ефективної системи епідеміологічного нагляду, як у Китаї.