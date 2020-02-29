Ракета SpaceX Starship. Фото: TechCrunch

https://racurs.ua/n134474-mejplanetnaya-raketa-ilona-maska-vzorvalas-na-poligone-v-ssha-video.html

Ракурс

В США завершились неудачей испытания межпланетной ракеты SpaceX Starship, с помощью которой планируется транспортировать людей на Марс и возвращать назад на Землю. Испытания проходили на частном полигоне в деревне Бока-Чика (штат Техас), который принадлежит компании Илона Маска SpaceX.

Во время наддува жидким азотом нижняя часть ракеты не выдержала и взорвалась. Осколки разлетелись на несколько десятков метров, пишет GeekWire.

Испытание ракеты транслировалось в прямом эфире.

Информация о возможных потерпевших и разрушениях пока что отсутствует.

Автор проекта Next Spaceflight Майкл Бейлор заявил, что испытания ракеты находится на начальной стадии, поэтому взрыв его не огорчил.

По словам Бейлора, эту неудачу всесторонне проанализируют разработчики и внесут поправки в конструкцию ракеты.