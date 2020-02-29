Ракета SpaceX Starship. Фото: TechCrunch

https://racurs.ua/ua/n134474-mijplanetna-raketa-ilona-maska-vybuhnula-na-poligoni-v-ssha-video.html

Ракурс

У США завершилися невдачею випробування міжпланетної ракети SpaceX Starship, за допомогою якої планується транспортувати людей на Марс і повертати назад на Землю. Випробування проходили на приватному полігоні в селі Бока-Чіка (штат Техас), який належить компанії Ілона Маска SpaceX.

Під час наддуву рідким азотом нижня частина ракети не витримала і вибухнула. Осколки розлетілися на кілька десятків метрів, пише GeekWire.

Випробування ракети транслювалося у прямому ефірі.

Інформація про можливі руйнування та потерпілих поки відсутня.

Автор проекту Next Spaceflight Майкл Бейлор заявив, що випробування ракети знаходиться на початковій стадії, тому вибух його не засмутив.

За словами Бейлора, цю невдачу всебічно проаналізують розробники і внесуть правки до конструкції ракети.