Коронавірус: Пекін обурився через заяви губернатора Венето про "китайців, які їдять мишей", скріншот онлайн-карти

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В Італії розгорівся скандал навколо заяв губернатора Венето. Виступаючи в ефірі телебачення, керівник цього регіону країни Лука Дзайя звинуватив китайців у поганих стандартах гігієни і сказав, що їм треба у цьому рівнятися на італійців.

Чи знаєте ви, чому у нас 116 позитивних результатів через тиждень, з яких у 63 випадках немає симптомів, а в лікарнях тільки 28 чоловік? Завдяки гігієні наших людей, венеціанців та італійських громадян, завдяки таким звичкам, як приймати душ, митися, часто мити руки, — заявив Дзайя в ефірі Antenna 3 Nord Est.

Він вважає, що спалах епідемії нового коронавірусу в Китаї стався, оскільки «ми бачили, як вони їдять живих мишей чи подібні речі».

На такі заяви миттєво відреагувало посольство Китаю в Римі.

У такий критичний момент, коли Китай та Італія разом борються з епідемією, італійський політик обмовляє китайський народ. Це безпричинна атака, яка вражає нас, — заявили в посольстві.

Кількість інфікованих коронавірусом в Італії з початку локального спалаху перевищила тисячу осіб, 29 з яких померли.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)