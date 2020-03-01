Зміна клімату: тепла зима позбавила німців унікального крижаного вина, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n134487-tepla-zyma-pozbavyla-nimciv-unikalnogo-kryjanogo-vyna.html

Ракурс

Тепла зима стала причиною того, що в 2019 році у Німеччині вперше не вироблять унікальне крижане вино — айсвайн. Ніде в країні температура не опускалася до мінус семи градусів, які необхідні для його виготовлення.

Виноробам не вдалося взимку зібрати урожай винограду для виробництва еiswein, яке виготовляється з ягід, промерзлих на лозі. Про це повідомив у прес-релізі Німецький інститут вина.

2019 рік увійде в історію як перший, коли по всій Німеччині не було врожаю для крижаного вина, — йдеться в офіційному повідомленні виноробів.

Через м’яку зиму в жодному із 13 виноробних регіонів Німеччини температура повітря не опускалася до необхідних для цього виду десертного вина 7 градусів морозу. Про це розповів представник інституту Ернст Бюшер.

В останні роки погодні умови все частіше ставали непридатними для виготовлення крижаного вина. У 2017 році лише у семи виноробних господарствах країні вдалося зняти відповідний урожай. Надзвичайно рідкісним і дорогим є також крижане вино 2014 року. Сприятливими для його виробництва роками виявилися 2012 і 2015 роки.

Айсвайн — десертне вино з ягід, заморожених на лозі. Згідно з правилами, температура під час збору ягід повинна опуститися нижче -7 градусів. Крижане вино дорожче столових сортів і відрізняється інтенсивним солодким смаком.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що зміни клімату можуть призвести до значного зменшення площі регіонів, придатних для виноробства. У випадку підвищення температури на 2° регіони, придатні для вирощування винограду, можуть скоротитися на 56%. А при 4° потепління вже 85% цих земель не зможуть давати хороших вин.