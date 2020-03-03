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Ракурс
Брифинг Гончарука: премьер накануне внеочередной сессии Рады снова собрал журналистов, фото — "Народная правда"

Гончарук накануне внеочередной сессии Рады снова созвал брифинг (ТРАНСЛЯЦИЯ)

3 мар 2020, 12:35
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Премьер-министр Алексей Гончарук созвал сегодня СМИ на брифинг в Кабмине.

В правительстве состоится подписание контракта относительно строительства моста в Запорожье. Ожидается, что Гончарук будет общаться с медиа именно на эту тему.

Вчера на брифинге в правительстве премьер исключил возможность своей отставки и отметил, что возможные кадровые вопросы, связанные с ротацией в Кабмине, все еще обсуждаются.

Ранее СМИ сообщали, что в правительстве возможна смена четырех министров, а Кабинет министров якобы возглавит вице-премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: Ракурс


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