Брифинг Гончарука: премьер накануне внеочередной сессии Рады снова собрал журналистов, фото — "Народная правда"

https://racurs.ua/n134577-goncharuk-nakanune-vneocherednoy-sessii-rady-snova-sozval-brifing-translyaciya.html

Ракурс

Премьер-министр Алексей Гончарук созвал сегодня СМИ на брифинг в Кабмине.

В правительстве состоится подписание контракта относительно строительства моста в Запорожье. Ожидается, что Гончарук будет общаться с медиа именно на эту тему.

Вчера на брифинге в правительстве премьер исключил возможность своей отставки и отметил, что возможные кадровые вопросы, связанные с ротацией в Кабмине, все еще обсуждаются.

Ранее СМИ сообщали, что в правительстве возможна смена четырех министров, а Кабинет министров якобы возглавит вице-премьер-министр Денис Шмыгаль.