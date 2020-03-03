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Ракурс
Коронавирус в Украине: Кабмин запустил специальную страницу в интернете, фото — Pixabay

Коронавирус в Украине: Кабмин запустил специальную страницу в интернете

3 мар 2020, 12:45
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Кабинет министров запустил специальную информационную страницу в интернете, посвященную вопросам распространения эпидемии нового китайского коронавируса.

Вся актуальная информация на украинском языке о вирусе, который уже второй месяц находится в центре внимания планеты, собрана по этой ссылке: https://covid19.com.ua/

«Что надо знать о новом коронавирусе?», «Ответы на основные вопросы о COVID-19 — заболевании, вызванном новым коронавирусом», «Ситуация в Украине», «Как передается болезнь», «Как предотвратить заболевание», «Надежные источники информации», — такие разделы имеет украинский правительственный информресурс.

Премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале сообщил, что «государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь», а также «просит сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников».

Напомним, что сегодня в Украине сообщили о первом случае заболевания, вызванного новым коронавирусом. Его зафиксировали в Черновицкой области.

Пресс-служба «Слуги народа» распространила комментарий председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого. Он утверждает, что «коронавирус не страшнее гриппа».

У нас достаточно тестов украинского и немецкого производства, у нас 12 тыс. мест в инфекционных стационарах, 2 тыс. врачей-инфекционистов, в больницах есть инфекционные боксы, 605 аппаратов искусственного дыхания. Мы имеем четкий план. Уберечься от коронавируса возможно, как и от гриппа, — заявил Радуцкий.

Источник: Ракурс


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