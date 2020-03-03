Первый официально зарегистрированный случай заболевания коронавирусом в Украине обнаружили в Черновцах, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n134624-koronavirus-v-ukraine-v-chernovcah-ustroili-piket-u-doma-gde-projivaet-semya-inficirovannogo.html

Ракурс

В Черновцах несколько десятков человек устроили пикет у дома, где проживает семья мужчины, у которого первого в Украине официально обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2.

Митингующие требовали вывезти в больницу и изолировать жену больного. В случае невыполнения их требований они угрожали перекрывать дорогу и прибегать к радикальным действиям. Об этом сообщает агентство АСС.

На месте митинга также находились полиция и городской голова Алексей Каспрук, который пытался успокоить людей.

Впоследствии прибыл автомобиль скорой помощи, которым женщину увезли в больницу.

Напомним, инфицированный коронавирусом мужчина находится в отдельной палате в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Его состояние оценивается ближе к среднетяжелому.