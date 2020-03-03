Коронавирус в Черновцах: какие меры принимают власти для недопущения распространения инфекции. Фото: сайт Виталия Кличко

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Коронавирус в Черновцах, первый случай которого обнаружили у мужчины, вернувшегося из Италии, вызвал панику в украинском обществе и соцсетях в частности. Между тем представители власти заявляют, что ситуация под контролем, и в Черновцах предпринимаются меры для предотвращения распространения инфекции.

В городе дезинфицируют весь общественный транспорт. В троллейбусном управления заявили, что кондукторам и водителям раздают марлевые повязки на конечной станции. Об этом рассказал заместитель черновицкого городского головы Владимир Середюк, сообщает «UA: Буковина» в Facebook.

Также в городе проводятся мероприятия по дезинфекции в детских садах, школах и остальных учебных заведений.

В пунктах пропуска «Порубное» и «Мамалыга» проверяют температуру у граждан, имеющих признаки острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Температурный контроль осуществляют и на железнодорожном вокзале. Людей с высокой температурой изолируют до приезда «скорой».

Также отмечается, что в Черновцах для приема и лечения больных коронавирусом готовы два медучреждения — инфекционное отделение областной больницы и военный госпиталь.

Магазины и другие предприятий торговли продолжают работать в обычном режиме. В то же время в Черновицком горсовете намерены ограничить режим посещения учреждения.

При этом в Черновицком областном лабораторном центре Министерства здравоохранения пока не видят смысла во введении дополнительных мер безопасности.

Устанавливать дополнительный контроль на дорогах, объявлять карантин в учебных заведениях мы не будем, — заявила и. о. директора центра Наталья Гопко.

Между тем в местных группах в соцсетях публикуют иронические посты о том, что делать в случае заражения коронавирусом.

Напомним, сегодня стало известно о первом в Украине случае заражения коронавирусом SARS-CoV-2 мужчины из Черновцов, который путешествовал по Италии со своей женой.

В Кабинете министров заявили, что готовы объявить карантин в стране в случае распространения коронавируса, однако закрывать границы Украина не планирует.