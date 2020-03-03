В мире продолжается вспышка коронавируса

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Ракурс

Армянский политик Гагик Царукян, лидер партии «Процветающая Армения», заявил, что хорошие люди не болеют новым коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом Царукян заявил сегодня во время брифинга в парламенте страны, комментируя ситуацию с коронавирусом, сообщает издание Sputnik.

Царукян заявил, что ему не нужна медицинская маска, которую одевают, чтобы предотвратить распространение болезни.

Царукян в этом (маске — ред.) не нуждается. К добрым людям эта зараза не липнет, — убежден политик.

В то же время он раскритиковал действия руководства страны по поводу подготовки к борьбе с коронавирусом, первых людей с которым в Армении обнаружили 1 марта.

По его мнению, владельцам аптек и больниц еще месяц назад нужно было поручить запастись медикаментами и масками.

Теперь вирус добрался до нас, а смотришь — ни масок нет, ни лекарств, — заявил Царукян.

Напомним, в Украине обнаружили первый случай заболевания новым коронавирусом — в Черновцах у мужчины, который прибыл из Италии через Румынию.