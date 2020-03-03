У світі триває спалах коронавірусу

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Вірменський політик Гагік Царукян, лідер партії «Процвітаюча Вірменія», заявив, що добрі люди не хворіють на новий коронавірус SARS-CoV-2, котрий викликає коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це Царукян заявив сьогодні під час брифінгу в парламенті країни, коментуючи ситуацію з коронавірусом, повідомляє видання Sputnik.

Царукян заявив, що йому не потрібна медична маска, яку одягають, щоб запобігти поширенню хвороби.

Царукян цього (маски — ред.) не потребує. До добрих людей ця зараза не липне, — переконаний політик.

Водночас він розкритикував дії керівництва країни з приводу підготовки до боротьби з коронавірусом, перших людей з яким у Вірменії виявили 1 березня.

На його думку, власникам аптек та лікарень ще місяць тому потрібно було доручити запастися медикаментами та масками.

Тепер вірус дістався до нас, а дивишся — ні масок немає, ні ліків, — заявив Царукян.

Нагадаємо, в Україні виявили перший випадок захворювання на новий коронавірус — у Чернівцях у чоловіка, котрий прибув з Італії через Румунію.