Учені пропонують перейти на більш «здорову» сіль, фото: ChatGPT

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Ракурс

Перехід від звичайної кухонної солі до солі, збагаченої калієм, міг би запобігти мільйонам смертей щороку в усьому світі.

Про це свідчать результати дослідження учених з Джорджівського інституту глобального здоров’я (Австралія), повідомляє прес-служба вишу.

Учені дослідили, якою була б користь для здоров’я від переходу на використання солі, збагаченої калієм, у 193 країнах.

Вони з’ясували, що щороку в усьому світі можна було б запобігти майже трьом мільйонам смертей та десяти мільйонам нових випадків серцево-судинних та ниркових захворювань, — вказано у статті.

Зазначається, що надмірне споживання натрію та недостатнє споживання калію є загальновизнаними причинами високого артеріального тиску — головного фактора ризику таких небезпечних для життя станів, як інсульти, інфаркти та захворювання нирок.

Перехід на сіль, збагачену калієм, одночасно вирішує обидві ці проблеми харчування, приносячи значну користь для здоров’я, — наголошують дослідники.

Сіль, збагачена калієм, виготовляється шляхом заміни частини хлориду натрію — з якого складається звичайна кухонна сіль — на хлорид калію. Вона виглядає, має смак і використовується в кулінарії так само, як звичайна сіль. У 2025 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила використання солі, збагаченої калієм, для зниження артеріального тиску та зменшення ризику серцево-судинних захворювань.

У всьому світі кожен третій дорослий у віці від 30 до 79 років страждає на підвищений артеріальний тиск (гіпертонію), що становить близько 1,4 млрд людей. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є провідною причиною смертності та інвалідності у світі, спричинивши 19,2 млн смертей у 2023 році, що на майже 50% відсотків більше, ніж за останні 30 років.

У ході дослідження було розглянуто низку гіпотетичних сценаріїв — від повного переходу у всьому світі на використання виключно такої солі до більш цілеспрямованого застосування серед осіб із діагностованою та лікованою гіпертонією.

Навіть найобмеженіший рівень такого переходу все одно продемонстрував значні переваги для здоров’я, — наголошується у статті.

Зазначається, що навіть серед пацієнтів із запущеною стадією захворювання нирок, у яких вживання такої солі викликає ризик підвищення рівня калію (гіперкаліємії), переваги переважають ризики.

Щоб отримати максимальну користь від переходу на сіль, збагачену калієм, нам потрібно, щоб до цієї ініціативи долучилася харчова промисловість Європи та Північної Америки — де понад 70% споживання солі припадає на перероблені продукти та страви в ресторанах, — наголошується у статі.

Втім, учені визнають, що глобальний перехід від звичайної солі до збагаченого калієм замінника є амбітною метою, проте сподіваються, що результати їхнього дослідження спонукатимуть замислитися над цією можливістю — з набагато більшим потенціалом і значно меншими витратами, ніж у випадку багатьох медикаментозних методів лікування.