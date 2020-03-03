Коронавірус у Чернівцях: яких заходів вживає влада для протидії поширенню інфекції. Фото: сайт Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n134604-koronavirus-u-chernivcyah-yakyh-zahodiv-vjyvaie-vlada-dlya-protydiyi-poshyrennu-infekciyi.html

Ракурс

Коронавірус у Чернівцях, перший випадок якого виявили у чоловіка, що повернувся з Італії, викликав паніку в українському суспільстві й соцмережах зокрема. Тим часом представники влади заявляють, що ситуація під контролем, і Чернівцях вживаються заходи для унеможливлення поширення інфекції.

У місті дезінфікують увесь громадський транспорт. У тролейбусному управління заявили, що кондукторам і водіям роздають марлеві пов’язки на кінцевій станції. Про це розповів заступник чернівецького міського голови Володимир Середюк, повідомляє «UA: Буковина» у Facebook.

Також у місті проводяться заходи з дезінфекції у дитячих садках, школах та решті навчальних закладів.

У пунктах пропуску «Порубне» та «Мамалига» перевіряють температуру в людей, які мають ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). Температурний контроль здійснюють і на залізничному вокзалі. Осіб із високою температурою ізолюють до приїзду «швидкої».

Також зазначається, що в Чернівцях для прийому та лікування хворих на коронавірус готові два медзаклади — інфекційне відділення обласної лікарні та військовий госпіталь.

Щодо магазинів та інших закладів торгівлі, то вони продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас у Чернівецькій міськраді мають намір обмежити режим відвідування установи.

При цьому в Чернівецькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я наразі не бачать сенсу в запровадженні додаткових заходів безпеки.

Встановлювати додатковий контроль на дорогах, оголошувати карантин у навчальних закладах ми не будемо, — заявила нам в. о. директора центру Наталія Гопко.

Тим часом у місцевих спільнотах в соцмережах публікують іронічні пости про те, що робити у разі зараження коронавірусом.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про перший в Україні випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2 у чоловіка з Чернівців, який подорожував по Італії зі своєю дружиною.

У Кабінеті міністрів заявили, що готові оголосити карантин у країні в разі ширшого спалаху коронавірусу, однак закривати кордони Україна не планує.