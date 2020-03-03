Математические способности не являются ключевой предпосылкой для освоения программирования

https://racurs.ua/n134625-yazykovye-navyki-luchshe-pomogaut-v-osvoenii-programmirovaniya-chem-matematika-uchenye.html

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Естественная способность к изучению языков является более сильным показателем склонности к обучению программированию, чем базовые знания по математике.

К такому выводу пришли ученые из Университета Вашингтона (США) по результатам исследования, в ходе которого изучались нейрокогнитивные способности более трех десятков взрослых людей при изучении языка программирования Python, сообщает пресс-служба вуза.

Причина этого заключается в том, что написание программного кода также предусматривает изучение другого языка — языка программирования, его словарного запаса и грамматики, а также понимания того, как они взаимодействуют.

Другие связанные с этим когнитивные функции, такие как использование рабочей памяти и решение задач, также играют важную роль.

Те из участников исследования, кто изучал Python быстрее и с большей точностью, как правило, имели сочетание развитых навыков решения проблем и языковых навыков.

Многие барьеры на пути к программированию, от подготовительных курсов до стереотипов о том, как выглядит хороший программист, сосредоточены вокруг идеи о том, что программирование в значительной степени зависит от математических способностей, однако это мнение не подтверждается нашим исследования, — отмечают ученые.

Напомним, в nucl. ai Conference 2016 была представлена ​​программа, созданная на языке программирования Python, которая превращает схематические рисунки в графическом редакторе Paint в картины.