В Киеве 4 марта густой туман. Фото: pexels

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Ракурс

Туман в Киеве ожидается в среду, 4 марта. Столицу накрыл туман с самого утра, а продержится он до конца первой половины дня.

Также туман будет в Киевской и Черкасской областях. Видимость ухудшится до 200−500 м. Об этом сегодня сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской городской государственной администрации посоветовали водителям быть осторожными на дорогах. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения и включить противотуманные фары совместно с ближним светом.

За рулем стоит держать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать во время движения резких маневров. В случае остановки нужно включить аварийную световую сигнализацию.

Также на западе страны, а именно — во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях — ожидается значительный дождь, в горах — с мокрым снегом. Это соответствует первому, желтому, уровню опасности.

Напомним, погода в Украине в минувшие зимние месяцы была аномально теплой. В Киев так и не пришла метеорологическая зима. Такое явление наблюдается впервые за 140 лет.