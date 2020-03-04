В этом году должны состояться Олимпийские игры в Токио

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Участникам эстафеты олимпийского огня, которая пройдет в рамках нынешних летних Олимпийских игр в Токио, будут измерять температуру тела из-за угрозы распространения нового коронавируса 2019-nCoV.

Также температуру будут измерять задействованным в этом мероприятии сотрудникам. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на информированный источник.

Участникам эстафеты, которые будут плохо себя чувствовать, будут рекомендовать отказаться от участия в ней.

Также может быть ограничен доступ к церемонии для зрителей.

Проведение эстафеты будет зависеть от статуса инфекции в каждой местности, где она будет проходить. Оргкомитет Олимпиады-2020 и местные власти еще будут проводить консультации по этому вопросу.

Церемония зажжения и передачи олимпийского огня состоится 12 марта в Греции, однако ее формат будет сокращен. Передача огня организаторам токийской Олимпиады состоится 19 марта. Запланированные на эту дату торжества также могут быть пересмотрены.

Эстафета в Японии начнется 26 марта с футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима.

Количество выявленных в Японии больных коронавирусом уже превысило 1 тыс. человек. Из них 706 человек — с пассажирского лайнера Diamond Princess, пришвартованного в порту Йогокама.

Напомним, всего в мире выявлено уже более 93 тыс. случаев инфицирования новым коронавирусом.