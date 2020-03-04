Эпидемия коронавируса: участникам эстафеты олимпийского огня будут измерять температуру — СМИhttps://racurs.ua/n134631-epidemiya-koronavirusa-uchastnikam-estafety-olimpiyskogo-ognya-budut-izmeryat-temperaturu-smi.htmlРакурс
Участникам эстафеты олимпийского огня, которая пройдет в рамках нынешних летних Олимпийских игр в Токио, будут измерять температуру тела из-за угрозы распространения нового коронавируса 2019-nCoV.
Также температуру будут измерять задействованным в этом мероприятии сотрудникам. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на информированный источник.
Участникам эстафеты, которые будут плохо себя чувствовать, будут рекомендовать отказаться от участия в ней.
Также может быть ограничен доступ к церемонии для зрителей.
Проведение эстафеты будет зависеть от статуса инфекции в каждой местности, где она будет проходить. Оргкомитет Олимпиады-2020 и местные власти еще будут проводить консультации по этому вопросу.
Церемония зажжения и передачи олимпийского огня состоится 12 марта в Греции, однако ее формат будет сокращен. Передача огня организаторам токийской Олимпиады состоится 19 марта. Запланированные на эту дату торжества также могут быть пересмотрены.
Эстафета в Японии начнется 26 марта с футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима.
Количество выявленных в Японии больных коронавирусом уже превысило 1 тыс. человек. Из них 706 человек — с пассажирского лайнера Diamond Princess, пришвартованного в порту Йогокама.
Напомним, всего в мире выявлено уже более 93 тыс. случаев инфицирования новым коронавирусом.