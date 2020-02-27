Олимпийские игры в Токио пока не планируют отменять, фото: PxHere

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года, которые должны состояться этим летом в столице Японии Токио, пока не планируют отменять из-за вспышки коронавируса.

Об этом заявил председатель оргкомитета токийской Олимпиады Тосиро Муто, сообщает агентство Associated Press.

Так он прокомментировал слова члена Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Паунда, который заявил, что Олимпийские игры могут отменить, если заболеваемость на коронавирус в ближайшие два месяца не начнет спадать.

Сейчас ситуацию с коронавирусной инфекцией трудно предсказать, но мы принимаем меры, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры были безопасными, — подчеркнул Муто.

Муто также отметил, что когда его комитет связался с МОК, то получил ответ, что заявление Пануда не является официальной позицией МОК.

Член МОК Джон Коутс, который возглавляет инспекционную группу в Токио, отметил, что в этой организации есть чрезвычайный фонд около 1 млд долл. в случае отмены Олимпиады.

Мы отменяли Игры в прошлом в военное время. Это просто вопрос наблюдения за ситуацией, — заявления недавно Коутс в интервью австралийским СМИ.

Олимпиада-2020 начнется 24 июля. В ней примут участие 11 тыс. спортсменов. Открытие Паралимпийских игр состоится 25 августа, их участниками станут 4,4 тыс. спортсменов.

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