Олімпійські ігри у Токіо наразі не планують скасовувати, фото: PxHere

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Олімпійські та Паралімпійські ігри 2020 року, які мають відбутися цього літа в столиці Японії Токіо, наразі не планують скасовувати через спалах коронавірусу.

Про це заявив голова оргкомітету токійської Олімпіади Тосіро Муто, повідомляє агентство Associated Press.

Так він прокоментував слова члена Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Річарда Паунда, котрий заявив, що Олімпійські ігри можуть скасувати, якщо захворюваність на коронавірус у найближчі два місяці не почне спадати.

Наразі ситуацію з коронавірусною інфекцією важко передбачити, але ми вживаємо заходів, щоб Олімпійські та Паралімпійські ігри були безпечними, — наголосив Муто.

Муто також зазначив, що коли його комітет зв’язався з МОК, то отримав відповідь, що заява Пануда не є офіційною позицією МОК.

Член МОК Джон Коутс, який очолює інспекційну групу в Токіо, зазначив, що в цієї організації є надзвичайний фонд близько 1 млд дол. на випадок скасування Олімпіади.

Ми скасовували Ігри в минулому у воєнний час. Це просто питання спостереження за ситуацією, — заяви нещодавно Коутс в інтерв’ю австралійським ЗМІ.

Олімпіада-2020 розпочнеться 24 липня. У ній візьмуть участь 11 тис. спортсменів. Відкриття Паралімпійських ігор відбудеться 25 серпня, їхніми учасниками стануть 4,4 тис. спортсменів.

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