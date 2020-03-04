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Цього року мають відбутися Олімпійські ігри в Токіо

Епідемія коронавірусу: учасникам естафети олімпійського вогню вимірюватимуть температуру — ЗМІ

4 бер 2020, 09:45
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Учасникам естафети олімпійського вогню, яка відбуватиметься в межах цьогорічних літніх Олімпійських ігор у Токіо, вимірюватимуть температуру тіла через загрозу поширення нового коронавірусу 2019-nCoV.

Також температуру вимірюватимуть задіяним у цьому заході співробітникам. Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на інформоване джерело.

Учасникам естафети, які погано себе почуватимуть, рекомендуватимуть відмовитися від участі в ній.

Також може бути обмежений доступ до церемонії для глядачів.

Загалом проведення естафети залежатиме від статусу інфекції в кожній місцевості, де вона відбуватиметься. Оргкомітет Олімпіади-2020 та місцева влада ще проводитимуть консультації з цього питання.

Церемонія запалення та передачі олімпійського вогню відбудеться 12 березня у Греції, однак її формат буде скорочено. Передача вогню організаторам токійської Олімпіади відбудеться 19 березня. Заплановані на цю дату урочисті заходи також можуть бути переглянуті.

Естафета в Японії розпочнеться 26 березня з футбольного тренувального центру J-Village у префектурі Фукусіма.

Кількість виявлених у Японії хворих на коронавірус вже перевищила 1 тис. осіб. З них 706 людей — з пасажирського лайнера Diamond Princess, пришвартованого в порту Йогокама.

Нагадаємо, загалом у світі виявлено вже понад 93 тис. випадків інфікування новим коронавірусом.


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