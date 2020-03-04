Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n134628-koronavirus-gugl-skasuvala-masshtabnu-konferenciu-infikovani-93-tys-osib-u-80-krayinah-svitu.html

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Коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 3 тис. 198 осіб. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 2 тис. 871 осіб. Загальна кількість заражених — понад 93 тис.

Водночас понад 50 тис. осіб вдалося вилікувати від коронавірусу. Їх виписали з лікарень. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Майже всі смерті від коронавірусу зафіксовані в Китаї, більшість з них — в провінції Хубей, яка стала центром поширення вірусу. Ще 79 смертельних випадків — в Італії, 77 — в Ірані, 28 — в Південній Кореї, шість — в Японії, чотири — у Франції, два — в Гонконзі, по одному — в Австралії, Іспанії, США, на Філіппінах і в Тайвані.

За межами Китаю зафіксовано понад 10 тис. випадків зараження коронавірусом. Більшість з них — в Південній Кореї. У середу, 4 березня, в Південній Кореї зафіксували одну нову смерть в країні від коронавірусу. Кількість хворих коронавірусом в країні зросла до 5 тис. 328 осіб.

Окрім Китаю та Південної Кореї, найбільше заражених — в Італії (2 тис. 502), Ірані (2 тис. 336), Японії (293), Франції (212), Німеччині (203), Іспанії (165), США (125), Сінгапурі (110), Гонконгу (100). Також про перші випадки виявлення вірусу заявили в Ліхтенштейні, Чилі, Аргентині та Гібралтарі. Загалом інфіковані є у 80 країнах світу.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Компанія Гугл (Google) через коронавірус скасувала свій головний щорічний захід — конференцію для розробників Google I/O 2020 року, яка повинна була відбутися з 12 по 14 травня.

Нагадаємо, раніше в Чернівцях декілька десятків людей влаштували пікет біля будинку, де мешкає родина чоловіка, у якого першого в Україні офіційно виявили новий коронавірус SARS-CoV-2.