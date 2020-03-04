На Донбасі загинув український військовий. Фото: Укрінформ

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Війна на Донбасі забрала життя ще одного українського героя. У вівторок, 3 березня, внаслідок обстрілів російсько-окупаційних підрозділів один український захисник загинув.

П’ятеро бійців Об'єднаних сил отримали поранення. За минулу добу ворог обстрілював позиції українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомив прес-центр штабу Об'єднаних сил.

Обстріли велися поблизу населених пунктів Широкіно, Зайцеве, Лебединське, Луганське.

З початку цієї доби російсько-терористичні підрозділи не обстрілювали українські позиції. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 1 березня окупанти поблизу населеного пункту Нижньотепле відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу по автомобілю з українськими військовими, який доставляв на позиції продукти харчування. Ракета бойовиків потрапила до кабіни автомобіля, один з бійців загинув. Двоє військовослужбовців отримали поранення, а ще двоє бійців — бойові травми.