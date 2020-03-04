На Донбассе погиб украинский военный. Фото: Укринформ

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Война на Донбассе унесла жизнь еще одного украинского героя. Во вторник, 3 марта, в результате обстрелов российско-оккупационных подразделений один украинский защитник погиб.

Пятеро бойцов Объединенных сил получили ранения. За минувшие сутки враг обстреливал позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщил пресс-центр штаба Объединенных сил.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Широкино, Зайцево, Лебединское, Луганское.

С начала этих суток российско-террористические подразделения не обстреливали украинские позиции. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 1 марта оккупанты вблизи населенного пункта Нижнетеплое открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса по автомобилю с украинскими военными, который доставлял на позиции продукты питания. Ракета боевиков попала в кабину автомобиля, один из бойцов погиб. Два военнослужащих получили ранения, а еще два бойца — боевые травмы.