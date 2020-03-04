Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n134628-koronavirus-gugl-otmenila-masshtabnuu-konferenciu-inficirovany-93-tys-chelovek-v-80-stranah-mira.html

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Коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 3 тыс. 198 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 2 тыс. 871 человек. Общее количество зараженных — более 93 тыс.

В то же время более 50 тыс. человек удалось вылечить от коронавируса. Их выписали из больниц. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Почти все смерти от коронавируса зафиксированы в Китае, большинство из них — в провинции Хубэй, которая стала центром распространения вируса. Еще 79 смертельных случаев — в Италии, 77 — в Иране, 28 — в Южной Корее, шесть — в Японии, четыре — во Франции, два — в Гонконге, по одному — в Австралии, Испании, США, на Филиппинах и в Тайване.

За пределами Китая зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше из них — в Южной Корее. В среду, 4 марта, в Южной Корее зафиксировали одну новую смерть в стране от коронавируса. Количество заболевших коронавирусом в стране возросло до 5 тыс. 328 человек.

Помимо Китая и Южной Кореи, больше всего зараженных — в Италии (2 тыс. 502), Иране (2 тыс. 336), Японии (293), Франции (212), Германии (203), Испании (165), США (125), Сингапуре (110), Гонконге (100). Также о первых случаях выявления вируса заявили в Лихтенштейне, Чили, Аргентине и Гибралтаре.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Компания Гугл (Google) из-за коронавируса отменила свой главное ежегодное мероприятие — конференцию для разработчиков Google I/O 2020 года, которая должна была состояться с 12 по 14 мая.

Напомним, ранее в Черновцах несколько десятков человек устроили пикет у дома, где проживает семья мужчины, у которого первого в Украине официально обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2.