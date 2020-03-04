Байден переміг на праймеріз в дев'яти штатах. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n134629-supervivtorok-v-ssha-bayden-peremig-na-praymeriz-v-dev-yaty-shtatah.html

Ракурс

Президентські вибори в США вже зовсім скоро. У Демократичній партії США загострюється конкуренція перед виборами.

Колишній віце-президент США Джо Байден під час так званого «супервівторка», за попередніми даними, переміг як мінімум в дев’яти штатах з 14 на праймеріз Демократичної партії. Про це пише CNN.

За останніми даними, Байден випередив сенатора від Вермонта Берні Сандерса в Техасі. До цього лідерство Байдена визначилося в Алабамі, Оклахомі, Північній Кароліні, Вірджинії, Теннессі, Арканзасі, Массачусетсі та в Міннесоті.

Ще один демократ, Берні Сандерс, переміг в найбільшому штаті — Каліфорнії. Також він переміг у рідному штаті Вермонт, Колорадо та Юті.

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг отримав перемогу на одній території — в Американському Самоа.

На праймеріз республіканців в більшості штатів перемагає чинний президент США Дональд Трамп.

«Супервівторком» в США називають вівторок під час президентських перегонів, коли в більшості штатів проходять внутрішньопартійні вибори. Наступний «супервівторок» пройде 10 березня.

Нагадаємо, що президентські вибори в США мають відбутися 3 листопада. Зараз йде відбір делегатів, які на майбутніх з’їздах партій підтримають того чи іншого претендента на висування кандидатом у президенти.

Як писав «Ракурс», раніше Байден двічі провалився на праймеріз в США.