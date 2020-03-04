Байден победил на праймериз в девяти штатах. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n134629-supervtornik-v-ssha-bayden-pobedil-na-praymeriz-v-devyati-shtatah.html

Ракурс

Президентские выборы в США уже совсем скоро. В Демократической партии США обостряется конкуренция перед выборами.

Бывший вице-президент США Джо Байден во время так называемого «супервторника», по предварительным данным, победил как минимум в девяти штатах из 14 на праймериз Демократической партии. Об этом пишет CNN.

По последним данным, Байден опередил сенатора от Вермонта Берни Сандерса в Техасе. До этого лидерство Байдена определилось в Алабаме, Оклахоме, Северной Каролине, Вирджинии, Теннеси, Арканзасе, Массачусетсе и в Миннесоте.

Еще один демократ, Берни Сандерс, победил в крупнейшем штате — Калифорнии. Также он победил в родном штате Вермонт, Колорадо и Юте.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг одержал победу на одной территории — в Американском Самоа.

На праймериз республиканцев в большинстве штатов побеждает действующий президент США Дональд Трамп.

«Супервторником» в США называют вторник во время президентской гонки, когда в большинстве штатов проходят внутрипартийные выборы. Следующий «супервторник» пройдет 10 марта.

Напомним, что президентские выборы в США должны состояться 3 ноября. Сейчас идет отбор делегатов, которые на предстоящих съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.

Как писал «Ракурс», ранее Байден дважды провалился на праймериз в США.