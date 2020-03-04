Ракурсhttps://racurs.ua/
Байден победил на праймериз в девяти штатах. Фото: Reuters
«Супервторник» в США: Байден победил на праймериз в девяти штатахhttps://racurs.ua/n134629-supervtornik-v-ssha-bayden-pobedil-na-praymeriz-v-devyati-shtatah.htmlРакурс
Президентские выборы в США уже совсем скоро. В Демократической партии США обостряется конкуренция перед выборами.
Бывший вице-президент США Джо Байден во время так называемого «супервторника», по предварительным данным, победил как минимум в девяти штатах из 14 на праймериз Демократической партии. Об этом пишет CNN.
По последним данным, Байден опередил сенатора от Вермонта Берни Сандерса в Техасе. До этого лидерство Байдена определилось в Алабаме, Оклахоме, Северной Каролине, Вирджинии, Теннеси, Арканзасе, Массачусетсе и в Миннесоте.
Еще один демократ, Берни Сандерс, победил в крупнейшем штате — Калифорнии. Также он победил в родном штате Вермонт, Колорадо и Юте.
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг одержал победу на одной территории — в Американском Самоа.
На праймериз республиканцев в большинстве штатов побеждает действующий президент США Дональд Трамп.
«Супервторником» в США называют вторник во время президентской гонки, когда в большинстве штатов проходят внутрипартийные выборы. Следующий «супервторник» пройдет 10 марта.
Напомним, что президентские выборы в США должны состояться 3 ноября. Сейчас идет отбор делегатов, которые на предстоящих съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.
Как писал «Ракурс», ранее Байден дважды провалился на праймериз в США.
Загрузка...