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Байден во второй раз провалился на праймериз в США, фото — The New York Post

Байден во второй раз провалился на праймериз в США

12 фев 2020, 09:26
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В Демократической партии США обостряется конкуренция перед президентскими выборами.

В ходе праймериз в Нью-Гемпшире победил сенатор Берни Сандерс — у него 26% голосов. Бывший мэр Саут-Бенда Пит Бутиджич набрал 24%. Бывший вице-президент США Джон Байден имеет всего лишь 8% и он на пятом месте, сообщает Guardian.

Это уже второй провальный результат наиболее проукраинского кандидата в президентской кампании. Предыдущие выборы демократов в Айове с отрывом 0,1% выиграл Бутиджич.

Впрочем, Байден сказал, что все еще может измениться. Упомянутые два штата не являются ключевыми для Байдена, хотя в его штабе и не ожидали настолько провальных результатов.

Что касается Республиканской партии, то там безоговорочный лидер Дональд Трамп. В Нью-Гемпшире он набрал более 85% голосов.

Напомним, что президентские выборы в США должны состояться 3 ноября. Сейчас идет отбор делегатов, которые на предстоящих съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.

Вокруг экс-вице-президента Байдена бурлит скандал и в Украине. В ответ на обвинения в давлении Трампа на Владимира Зеленского часть американского и украинского политикума упрекают Байдена в давлении на президента Петра Порошенко. Байден якобы шантажировал Порошенко тем, что США не выделят 1 млрд долл., если не отправят в отставку генпрокурора Юрия Луценко.


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