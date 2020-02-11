Луценко рассказал об отношениях с Джулиани и нецензурной переписке с Парнасом, фото — "Цензор"

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Экс-генпрокурор Юрий Луценко объяснил, почему использовал нецензурные выражения в переписке с доверенным лицом адвоката президента Трампа, а также о своих отношениях с Руди Джулиани.

Луценко заявил, что общается с людьми на том языке, «который они лучше понимают», поэтому с кем-то может и нецензурно. С Джулиани он сотрудничал, поскольку намеревался вернуть в Украину деньги, украденные группой Януковича.

Вам не нравится форма. И не только вам. Я общаюсь с людьми на том языке, который они лучше понимают. В основном на украинском, с кем-то на английском. А с кем-то — нецензурно. Бывает всякое, — заявил Луценко в интервью «Цензору».

Экс-генпрокурор рассказал и о своих встречах с Джулиани. Он даже как будто выяснял отношения с юристом Трампа, поскольку Джулиани открыто требовал, чтобы Луценко возбудил уголовное дело против Джо Байдена в Украине.

На первой встрече я сказал, что это не украинская юрисдикция. У Джулиани тоже был свой интерес. Он действительно спрашивал о компании Burismа, которая имела несколько уголовных дел, — рассказывает Луценко.

Экс-генпрокурора шокировало, по его словам, видео, которое показал ему в Нью-Йорке Джулиани. В нем экс-вице-президент США Джо Байден хвастался тем, как он решал вопросы с Украиной.

Помните, как он развалился в кресле и такое говорил: «Я тебе даю столько-то часов и либо ты снимаешь своего генерального прокурора, или вы не получите миллиард». Порошенко сразу сказал: давайте звонить Обаме. «Нет-нет, можешь даже не звонить. Если через 6 часов генеральный прокурор не будет снят, я улетаю. Ты миллиарда не получишь», — вспоминает Луценко.

После этого он предложил Джулиани возбудить уголовное дело в США и отправить запрос в Украину. Джулиани, как утверждает Луценко, намеревался любым способом возбудить дело внутри Украины. Но дело в США не открыли, а во время их встречи уже после отставки Луценко Джулиани вновь попытался убедить его в том, что разговор Байдена о миллиарде с Порошенко был предложением взятки.

Он говорит: я юрист, а вы — нет. Отвечаю ему: но я генпрокурором был, а вы — нет. Я точно знаю законы своей страны. Это не наша юрисдикция. Конфликт интересов, злоупотребления, любые другие возможные правонарушения господина Байдена — это исключительно американская юрисдикция, — рассказывает Луценко.

Он считает, что в Украине часто анализируют форму, а не суть явления. Поэтому экс-генпрокурор считает, что должен был тесно сотрудничать с Джулиани, поскольку после возвращения в апреле 2017 года в госбюджет 1,5 млрд долл. окружения Януковича ГПУ намеревалась продолжить эту ​​работу. Речь шла о 7,4 млрд долл., которые выводились для покупки украинских облигаций внешнего займа.

Поэтому Луценко общался с Джулиани, чтобы создать совместную следственную группу, но посол США в Киеве Мари Йованович якобы заблокировала эти попытки.