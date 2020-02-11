Питер Филлипс с женой Отем. Фото: GQ

https://racurs.ua/n133502-starshiy-vnuk-elizavety-ii-razvoditsya-s-jenoy-posle-12-let-braka-smi.html

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Елизавета II в очередной раз опечалена, ведь ее королевская семья буквально разваливается на глазах. Не так давно принц Гарри и Меган Маркл отреклись от королевских привилегий, а теперь королева получила «нежданчик» от жены своего старшего внука Питера Филлипса.

Отем Филлипс решила бросить своего супруга после 12 лет брака, пишет The Sun со ссылкой на собственные источники.

Инсайдеры считают, что пример принца Гарри и Меган Маркл послужил толчком для такого решения Отем. По словам инсайдеров, Отем давно жаловалась на конфликты в семье, но никто не мог даже предположить, что она решится на развод.

Не был готов к такому повороту событий и сам Питер. Информатор из близкого окружения заявляет, что Питер ошеломлен решением супруги, ведь он всегда считал, что у него прекрасная семья и самая лучшая жена в мире.

Питер считает Отем очень образованной женщиной и прекрасной матерью двух дочерей. Кроме того, Елизавета II всегда очень хорошо относилась к Отем и новость о разводе очень ее опечалила.

По информации инсайдеров, нет никаких оснований полагать, что супруги завели романы на стороне, просто Питер и Отем в последнее время отдалились друг от друга.

Отем собирается вернуться к себе на родину — в Канаду и забрать с собой двух дочерей, которые имеют двойное гражданство.

Следует отметить, что Питер единственный сын принцессы Анны и ее первого мужа Марка Филлипса. Анна пыталась уберечь сына от чрезмерной публичности и обеспечить ему спокойную жизнь, не предоставив каких-либо официальных титулов. Имя Питера 15 в списке на престолонаследие.