Бородянский хочет продлить запрет на российские соцсети. Фото: МИП

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Гастроли артистов в Россию, по мнению министр культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, не должны быть запрещены. Также неправильно вводить санкции против украинских артистов, которые дают концерты в стране-агрессоре.

По словам чиновника, сейчас у Украины ненормальные отношения с Россией. При этом культурная сфера является тем, что отношения нормирует. Но запрещать украинским артистам выступать в России — неправильно, считает Бородянский. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Министр культуры добавил, что выступает против любого нормирования отношений с Россией, но вводить санкции против артистов он считает неправильным.

Вопросом гастролей наших артистов за рубежом я не занимался. И у меня сейчас нет обстоятельного ответа, что надо с этим делать. Но у меня есть оценка, что это неправильно, — отметил он.

Также чиновник выступает против введения дополнительных налогов для таких артистов, ведь это означает, что они смогут откупиться.

При этом глава Минкульта не против продления блокировки российских соцсетей на территории Украины. Этот запрет был введен на три года и весной истекает срок его действия. Но Бородянский считает, что блокировку соцсетей нужно продлевать и он пообещал инициировать такой законопроект.

Напомним, ранее Бородянский поддержал выступление украинских гимнасток в России. По словам министра культуры, «спортсмены — не артисты», они должны выступать на всех международных площадках, чтобы иметь возможность зарабатывать баллы и занимать первые места.