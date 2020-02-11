Бородянський хоче продовжити заборону на російські соцмережі. Фото: МІП

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Гастролі артистів в Росію, на думку міністр культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, не повинні бути заборонені. Також неправильно вводити санкції проти українських артистів, які дають концерти в країні-агресорі.

За словами чиновника, зараз в України ненормальні відносини з Росією. Водночас культурна сфера є тим, що ці відносини нормує. Але забороняти українським артистам виступати в Росії — неправильно, вважає Бородянський. Про це він розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

Міністр культури додав, що виступає проти будь-якого нормування відносин з Росією, але вводити санкції проти артистів він вважає неправильним.

Питанням гастролей наших артистів за кордоном я не займався. І у мене зараз немає ґрунтовної відповіді, що треба з цим робити. Але у мене є оцінка, що це неправильно, — зазначив він.

Також чиновник виступає проти введення додаткових податків для таких артистів, адже це означає, що вони зможуть відкупитися.

Водночас глава Мінкульту не проти продовження блокування російських соцмереж на території України. Ця заборона була введена на три роки і навесні закінчується термін її дії. Але Бородянський вважає, що блокування соцмереж потрібно продовжувати і він пообіцяв ініціювати такий законопроект.

Нагадаємо, раніше Бородянський підтримав виступ українських гімнасток в Росії. За словами міністра культури, «спортсмени — не артисти», вони повинні виступати на всіх міжнародних майданчиках, щоб мати можливість заробляти бали і займати перші місця.