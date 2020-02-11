Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Пітер Філліпс з дружиною Отем. Фото: GQ

Старший онук Єлизавети II розлучається з дружиною після 12 років шлюбу — ЗМІ

11 лют 2020, 11:12
999

Єлизавета II в черговий раз засмучена, адже її королівська сім’я буквально розвалюється на очах. Не так давно принц Гаррі і Меган Маркл відреклися від королівських привілеїв, а тепер королева отримала «нежданчик» від дружини свого старшого онука Пітера Філліпса.

Отем Філліпс вирішила кинути свого чоловіка після 12 років шлюбу, пише The Sun з посиланням на власні джерела.

Інсайдери вважають, що приклад принца Гаррі і Меган Маркл послужив поштовхом для такого рішення Отем. За словами інсайдерів, Отем давно скаржилася на конфлікти в родині, але ніхто не міг навіть припустити, що вона зважитися на розлучення.

Не був готовий до такого повороту подій і сам Пітер. Інформатор з близького оточення заявляє, що Пітер приголомшений рішенням дружини, адже він завжди вважав, що у нього прекрасна сім’я і найкраща дружина в світі.

Пітер вважає Отем дуже освіченою жінкою і прекрасною матір’ю двох доньок. Крім того, Єлизавета II завжди дуже добре ставилася до Отем і новина про розлучення дуже її засмутила.

За інформацією інсайдерів, немає ніяких підстав вважати, що Пітер і Отем завели романи на стороні, просто вони останнім часом віддалилися один від одного.

Отем збирається повернутися до себе на батьківщину — в Канаду і забрати з собою двох доньок, які мають подвійне громадянство.

Слід зазначити, що Пітер єдиний син принцеси Анни і її першого чоловіка Марка Філліпса. Анна намагалася вберегти сина від надмірної публічності і забезпечити йому спокійне життя, не надавши жодних офіційних титулів. Ім’я Пітера 15 у списку на престолонаслідування.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Коронавірус шукають у п’ятьох українців — МОЗ

У п’ятьох українців є підозра на інфікування смертельним коронавірусом. Це громадяни України, які повернулися з Китаю, а також ті, хто був з ними у контакті. Зараз проводяться аналізи, щоб підтвердити або спростувати інфікування

Новини України
12:25

Партія «Слуга народу» повинна пройти очищення — Зеленський (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відчуває провину за скандали, в які потрапляють депутати з партії «Слуга народу». Проконтролювати всіх депутатів немає можливості, тому партія повинна пройти очищення

Новини України
11:46