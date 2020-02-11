Пітер Філліпс з дружиною Отем. Фото: GQ

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Єлизавета II в черговий раз засмучена, адже її королівська сім’я буквально розвалюється на очах. Не так давно принц Гаррі і Меган Маркл відреклися від королівських привілеїв, а тепер королева отримала «нежданчик» від дружини свого старшого онука Пітера Філліпса.

Отем Філліпс вирішила кинути свого чоловіка після 12 років шлюбу, пише The Sun з посиланням на власні джерела.

Інсайдери вважають, що приклад принца Гаррі і Меган Маркл послужив поштовхом для такого рішення Отем. За словами інсайдерів, Отем давно скаржилася на конфлікти в родині, але ніхто не міг навіть припустити, що вона зважитися на розлучення.

Не був готовий до такого повороту подій і сам Пітер. Інформатор з близького оточення заявляє, що Пітер приголомшений рішенням дружини, адже він завжди вважав, що у нього прекрасна сім’я і найкраща дружина в світі.

Пітер вважає Отем дуже освіченою жінкою і прекрасною матір’ю двох доньок. Крім того, Єлизавета II завжди дуже добре ставилася до Отем і новина про розлучення дуже її засмутила.

За інформацією інсайдерів, немає ніяких підстав вважати, що Пітер і Отем завели романи на стороні, просто вони останнім часом віддалилися один від одного.

Отем збирається повернутися до себе на батьківщину — в Канаду і забрати з собою двох доньок, які мають подвійне громадянство.

Слід зазначити, що Пітер єдиний син принцеси Анни і її першого чоловіка Марка Філліпса. Анна намагалася вберегти сина від надмірної публічності і забезпечити йому спокійне життя, не надавши жодних офіційних титулів. Ім’я Пітера 15 у списку на престолонаслідування.