Луценко розповів про стосунки із Джуліані та нецензурне листування з Парнасом, фото — "Цензор"

https://racurs.ua/ua/n133503-ya-buv-genprokurorom-a-vy-ni-lucenko-rozpoviv-pro-stosunky-iz-djuliani-ta-necenzurne.html

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Екс-генпрокурор Юрій Луценко пояснив, чому використовував нецензурні вирази у листуванні із довіреною особою адвоката президента Трампа, а також про свої стосунки із самим Руді Джуліані.

Луценко заявив, що спілкується з людьми тією мовою, «яку вони краще розуміють», тому з кимось може і нецензурно. Із Джуліані він співпрацював, оскільки мав намір повернути в Україну гроші, вкрадені групою Януковича.

Вам не подобається форма. І не тільки вам. Поясню. Я спілкуюся з людьми тією мовою, яку вони краще розуміють. В основному українською, з кимось англійською. А з кимось — нецензурно. Буває всяке, — заявив Луценко в інтерв’ю «Цензору».

Екс-генпрокурор розповів і про свої зустрічі із Джуліані. Він навіть начебто з’ясовував стосунки із правником Трампа, оскільки Джуліані відкрито вимагав, щоб Луценко порушив кримінальну справу проти Джо Байдена в Україні.

Від першої зустрічі я сказав, що це не українська юрисдикція. У Джуліані теж був свій інтерес. Він дійсно питав про компанію Burismа, яка мала декілька кримінальних справ, — розповідає Луценко.

Екс-генпрокурора шокувало, за його словами, відео, яке показав йому у Нью-Йорку Джуліані. У ньому екс-віце-президент США Джо Байден хвалився тим, як він вирішував питання з Україною.

Пам’ятаєте, як він розвалився у кріслі і таке говорив: «Я тобі даю стільки-то годин і або ти знімаєш свого генерального прокурора, або ви не отримаєте мільярд». Порошенко відразу сказав: давайте дзвонити Обамі. «Ні-ні, можеш навіть не дзвонити. Якщо через 6 годин генеральний прокурор не буде знятий, я відлітаю. Ти мільярда не отримаєш», — пригадує Луценко.

Після цього він запропонував Джуліані порушити кримінальну справу у США і надіслати запит в Україну. Джуліані, як переконує Луценко, мав намір будь-яким способом порушити справу всередині України. Але справу у США не відкрили, а під час їхньої зустрічі вже після відставки Луценка Джуліані знову спробував переконати його в тому, що розмова Байдена про мільярд з Порошенком була пропозицією хабаря.

Він каже: я юрист, а ви — ні. Відповідаю йому: але я генпрокурором був, а ви — ні. Я точно знаю закони своєї країни. Це не наша юрисдикція. Конфлікт інтересів, зловживання, будь-які інші можливі правопорушення пана Байдена — це виключно американська юрисдикція, — розповідає Луценко.

Він вважає, що в Україні часто аналізують форму, а не суть явища. Тому екс-генпрокурор вважає, що мусив тісно співпрацювати із Джуліані, оскільки після повернення у квітні 2017 року до держбюджету 1,5 млрд дол. оточення Януковича ГПУ мала намір продовжити таку роботу. Йшлося про 7,4 млрд дол., які через офшори виводилися для купівлі українських облігацій зовнішньої позики.

Тому Луценко спілкувався із Джуліані, щоб створити спільну слідчу групу, але посол Марі Йованович нібито заблокувала ці спроби.