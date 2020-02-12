Байден вдруге провалився на праймеріз у США, фото — The New York Post

https://racurs.ua/ua/n133555-bayden-vdruge-provalyvsya-na-praymeriz-u-ssha.html

Ракурс

У Демократичній партії США загострюється конкуренція перед президентськими виборами.

Під час праймеріз в Нью-Гемпширі перемогу здобув сенатор Берні Сандерс — у нього 26% голосів. Колишній мер Саут-Бенда Піт Бутіджіч набрав 24%. Колишній віце-президент США Джон Байден має всього лише 8% і він на п’ятому місці, повідомляєGuardian.

Це вже другий провальний результат найбільш проукраїнського кандидата у президентській кампанії. Попередні вибори демократів у Айові з відривом 0,1% виграв Бутіджіч.

Втім, Байден сказав, що все ще може змінитися. Згадані два штати не є ключовими для Байдена, хоча в його штабі і не очікували аж настільки провальних результатів.

Що стосується Республіканської партії, то там беззаперечний лідер Дональд Трамп. У Нью-Гемпширі він набрав понад 85% голосів.

Нагадаємо, що президентські вибори в США мають відбутися 3 листопада. Зараз йде відбір делегатів, які на майбутніх з’їздах партій підтримають того чи іншого претендента на висування кандидатом у президенти.

Навколо екс-віце-президента Байдена вирує скандал і в Україні. У відповідь на звинувачення у тиску Трампа на Зеленського частина американського і українського політикуму закидають Байдену тиск на президента Петра Порошенка. Байден нібито шантажував Порошенка тим, що США не виділять 1 млрд дол., якщо не відправлять у відставку генпрокурора Юрія Луценка.