У Києві 4 березня густий туман. Фото: pexels

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Ракурс

Туман в Києві очікується в середу, 4 березня. Столицю накрив туман з самого ранку, а протримається він до кінця першої половини дня.

Також туман буде в Київській та Черкаській областях. Видимість погіршиться до 200−500 м. Про це сьогодні повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У Київській міській державній адміністрації порадили водіям бути обережними на дорогах. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані знизити швидкість руху та включити протитуманні фари спільно з ближнім світлом.

За кермом варто тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями та уникати під час руху різких маневрів. У разі зупинки потрібно увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Також на заході країни, а саме — у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях — очікується значний дощ, в горах — з мокрим снігом. Це відповідає першому, жовтому, рівню небезпеки.

Нагадаємо, погода в Україні в минулі зимові місяці була аномально теплою. До Києва так і не прийшла метеорологічна зима. Таке явище спостерігається вперше за 140 років.