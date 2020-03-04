Алексей Гончарук, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n134633-otstavku-goncharuka-verhovnoy-rade-rekomenduet-podderjat-profilnyy-komitet.html

Ракурс

Верховной Раде парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует поддержать отставку действующего премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Соответствующее решение было принято во время заседания комитета, которое состоялось сегодня утром.

Сегодня в 16.00 на требование президента Украины Владимира Зеленского должно начаться внеочередное заседание Верховной Рады, на котором могут рассмотреть вопрос отставки Гончарука.

Гончарука премьер-министром новоизбранная Верховная Рада IX созыва назначила 29 августа 2019 года.

Напомним, нардеп из «Слуги народа» Александр Дубинский вчера назвал имена потенциальных руководителей министерств, которые обсуждались вчера вечером во время заседания фракции. Преемником Гончарука может стать Денис Шмыгаль — действующий вице-премьер развития общин и территорий.