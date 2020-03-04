В ЕС решили снять санкции с Азарова и Ставицкого. Фото: 24 канал

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Санкции Евросоюза против бывшего премьер-министра времен Януковича Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого будут сняты. Послы ЕС приняли решение разморозить активы украинских экс-чиновников.

В то же время послы Европейского Союза продлили санкции в отношении беглого президента Виктора Януковича и восьми его соратников еще на год. Против его сына Александра — на полгода. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радіо Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

Также представители Евросоюза продлили санкции, а именно — визовый запрет и замораживание активов, в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также против 44 организаций. Ограничительные меры продлены на полгода. Официально об их продлении сообщат 12 марта, отметил журналист.

Напомним, США на год продлили антироссийские санкции, введенные в связи с агрессией РФ против Украины. Соединенные Штаты отметили, что российские власти продолжают совершать действия, которые «подрывают демократические процессы и институты в Украине» и угрожают миру, безопасности, стабильности и территориальной целостности нашего государства.