В ЄС вирішили зняти санкції з Азарова та Ставицького. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n134642-ies-vyrishyv-znyaty-sankciyi-z-azarova-ta-stavyckogo-ale-prodovjyty-proty-yanukovycha-jurnalist.html

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Санкції Євросоюзу проти колишнього прем'єр-міністра часів Януковича Миколи Азарова та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького будуть зняті. Посли ЄС прийняли рішення розморозити активи українських екс-чиновників.

Водночас посли Європейського Союзу продовжили санкції щодо президента-втікача Віктора Януковича та восьми його соратників ще на рік. Проти його сина Олександра — на півроку. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк в Twitter.

Також представники Євросоюзу продовжили санкції, а саме — візову заборону та заморожування активів, щодо 175 росіян і сепаратистів, а також проти 44 організацій. Обмежувальні заходи продовжили на півроку. Офіційно про їхнє продовження повідомлять 12 березня, зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше США на рік продовжили антиросійські санкції, введені у зв’язку з агресією РФ проти України. Сполучені Штати зазначили, що російська влада продовжує вчиняти дії, які «підривають демократичні процеси та інститути в Україні» і загрожують миру, безпеці, стабільності та територіальній цілісності нашої держави.