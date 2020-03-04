Новини Росії: Вчителька у Москві не вимкнула кварцеву лампу і відправила в лікарню 25 першокласників, фото — Snob

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У Москві зі школи № 1415 звільнять вчительку першого класу, яка на перерві включила в класі кварцову лампу відкритого типу і забула вчасно її вимкнути.

Міський департамент освіти повідомляє, що декілька першокласників отримали опіки рогівки ока.

Вчителька використовувала опромінювач відкритого типу, хоча в школах можна використовувати тільки пристрої закритого типу. Коли діти повернулися в клас, вчителька бактерицидну лампу не вимкнула.

Поліція столиці РФ перевіряє інформацію, деякі росЗМІ написали, що в лікарню з опіками рогівки потрапили 25 першокласників. Кримінальну справу порушили за статтею «Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки».

Подібний випадок стався наприкінці лютого і в Україні. На турнірі з рукопашного бою в Маріуполі учасники отримали опіки очей. В працівників силових відомств виявили електроофтальмію, тобто опіки рогівки. У залі, де проходили змагання, були ввімкнені кварцеві лампи, які використовують для дезінфекції приміщень. Минулося без тяжких наслідків, однак постраждали 40 осіб.