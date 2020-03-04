Затриманого підозрюють у скоєнні низки пограбувань, фото: Національна поліція

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В Одесі столичні оперативники затримали 22-річного молодика, котрому оголошена підозра у вчиненні серії розбійних нападів на відділення пошти (ст. 187 Кримінального кодексу).

Останнє пограбування затриманий, ймовірно, вчинив у Києві, заволодівши грошима на суму 20 тис. грн. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Тоді зловмисник, приховавши своє обличчя під маскою, перед закриттям поштового відділення зайшов до приміщення та, погрожуючи персоналу пістолетом, забрав гроші, після чого втік з місця скоєння злочину.

Також, за інформацією поліції, він причетний до скоєння ще одного розбійного нападу в Києві та аналогічних злочинів у Харкові, Дніпрі, Одесі та Миколаєві.

Зазначається, що затриманий — раніше судимий житель Харківщини, який вже чотири роки свого життя провів за ґратами. З місць обмеження волі він вийшов лише кілька місяців тому, після чого скоїв розбійні напади в Києві.

Речі, які використовувалися для скоєння злочинів, зловмисник зберігав у камері схову на залізничному вокзалі в Одесі. Під час обшуку правоохоронці вилучили звідти та направили на експертизу пістолет, маски, а також одяг, в якому зловмисник здійснював напади.

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у січні 2018 року у Києві двоє зловмисників пограбували 78-річну жінку, представившись представниками пошти.