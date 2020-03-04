Угрожал оружием и забирал деньги: в Одессе задержали подозреваемого в серии нападений на отделения почты (ВИДЕО)https://racurs.ua/n134640-ugrojal-orujiem-i-zabiral-dengi-v-odesse-zaderjali-podozrevaemogo-v-serii-napadeniy-na-otdeleniya.htmlРакурс
В Одессе столичные оперативники задержали 22-летнего мужчину, которому объявлено подозрение в совершении серии разбойных нападений на отделения почты (ст. 187 Уголовного кодекса).
Последнее ограбление задержанный, вероятно, совершил в Киеве, завладев деньгами в сумме 20 тыс. грн. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Тогда злоумышленник, скрыв свое лицо под маской, перед закрытием почтового отделения зашел в помещение и, угрожая персоналу пистолетом, забрал деньги, после чего скрылся с места преступления.
Также, по информации полиции, он причастен к совершению еще одного разбойного нападения в Киеве и аналогичных преступлений в Харькове, Днепре, Одессе и Николаеве.
Отмечается, что задержанный — ранее судимый житель Харьковщины, который уже четыре года своей жизни провел за решеткой. Из мест лишения свободы он вышел лишь несколько месяцев назад, после чего совершил разбойные нападения в Киеве.
Вещи, которые использовались для совершения преступлений, злоумышленник хранил в камере хранения на железнодорожном вокзале в Одессе. Во время обыска правоохранители изъяли оттуда и направили на экспертизу пистолет, маски, а также одежду, в которой злоумышленник совершал нападения.
Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в январе 2018 года в Киеве двое злоумышленников ограбили 78-летнюю женщину, представившись представителями почты.