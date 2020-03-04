Задержанного подозревают в совершении ряда грабежей, фото: Национальная полиция

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В Одессе столичные оперативники задержали 22-летнего мужчину, которому объявлено ​​подозрение в совершении серии разбойных нападений на отделения почты (ст. 187 Уголовного кодекса).

Последнее ограбление задержанный, вероятно, совершил в Киеве, завладев деньгами в сумме 20 тыс. грн. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Тогда злоумышленник, скрыв свое лицо под маской, перед закрытием почтового отделения зашел в помещение и, угрожая персоналу пистолетом, забрал деньги, после чего скрылся с места преступления.

Также, по информации полиции, он причастен к совершению еще одного разбойного нападения в Киеве и аналогичных преступлений в Харькове, Днепре, Одессе и Николаеве.

Отмечается, что задержанный — ранее судимый житель Харьковщины, который уже четыре года своей жизни провел за решеткой. Из мест лишения свободы он вышел лишь несколько месяцев назад, после чего совершил разбойные нападения в Киеве.

Вещи, которые использовались для совершения преступлений, злоумышленник хранил в камере хранения на железнодорожном вокзале в Одессе. Во время обыска правоохранители изъяли оттуда и направили на экспертизу пистолет, маски, а также одежду, в которой злоумышленник совершал нападения.

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в январе 2018 года в Киеве двое злоумышленников ограбили 78-летнюю женщину, представившись представителями почты.